عطاف يتحادث مع نظيره التركي حول الصحراء الغربية وليبيا

على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في أذربيجان، أجرى وزير الخارجية أحمد عطاف يوم الأربعاء لقاء مع نظيره التركي هاكان فيدان.

وحسب بيان للوزارة، فقد أشاد الطرفان خلال اللقاء “بالمستوى المتميز وغير المسبوق الذي حققته علاقات التعاون الاقتصادي والحوار السياسي بين البلدين”.

كما استعرض الوزيران “مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي، لا سيما تلك المتعلقة بقضية الصحراء الغربية والأزمة في ليبيا”.

من جهة أخرى، تحادث الوزير الجزائري مع نظيره في بيلاروسيا سيرغي ألينك، الذي تناول معه “سبل إضفاء حركية جديدة على العلاقات الثنائية بين البلدين”.

كما التقى عطاف مع نظيره من جمهورية نيكاراغوا دينيس مونكادا كوليندرس، الذي أكد له “قرار بلاده بفتح سفارة لدى الجزائر، من أجل إعطاء دفعة قوية للعلاقات التاريخية بين الدولتين”.

وأجرى الوزير أيضا محادثات مع نظيره السوري فيصل المقداد. وقد تركزت المحادثات بين الطرفين حول “التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة، لاسيما أعمال اللجنة المشتركة”، يضيف البيان.