عطاف يتحادث مع نظيره الصربي حول الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن

تلقّى وزير الخارجية، أحمد عطاف، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء، ووزير الشؤون الخارجية لصربيا، ايفيتسا داتشيتش.

وحسب بيان للخارجية، فقد تمحورت المحادثات حول الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن بخصوص “الوضع في كوسوفو” والتي ستنعقد بطلب من جمهورية صربيا.

كما تطرق الطرفان بهذه المناسبة إلى مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة الساحل وكذا الجهود التي تبذلها الجزائر لفض النزاعات والأزمات في جوارها الإقليمي بالطرق السلمية عبر الاحتكام إلى فضائل الحوار والتفاوض.