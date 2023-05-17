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الجزائر

عطاف يتحادث مع نظيره اللبناني في جدّة.. وهذا ما دار بينهما

الشروق أونلاين
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عطاف يتحادث مع نظيره اللبناني في جدّة.. وهذا ما دار بينهما
ح.م
عطاف في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الأربعاء، محادثات ثنائية مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، على هامش مشاركته في الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية.

وحسب بيان للوزارة، فقد استعرض الطرفان “علاقات الأخوة والتعاون والتضامن بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها”.

كما تناول الحديث بين الوزيرين “تطورات الأزمة السياسية في لبنان، وآفاق التوصل إلى حلّ توافقي ينهي حالة الانسداد السياسي، ويسهل عملية انتخاب رئيس جديد للبلاد”.

“كما اغتنم الوزيران هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة المغاربية. إلى جانب العديد من الملفات ذات الصلة بالعمل العربي المشترك”، يضيف البيان.

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