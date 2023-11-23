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الجزائر
ويتلقى مكالمتين هاتفيتين من نظيريه التونسي والموريتاني..

عطاف يتحادث مع وزير الخارجية الليبي بغينيا الاستوائية

الشروق أونلاين
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عطاف يتحادث مع وزير الخارجية الليبي بغينيا الاستوائية
وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف

التقى وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الخميس، بغينيا الإستوائية، الوزير الليبي المكلف بالشؤون الخارجية علي الصادق.

وأفاد بيان الخارجية الجزائرية أن الوزير عطاف تلقى أيضا مكالمتين هاتفيتين من نظيره التونسي نبيل عمار، ومن نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك.

يأتي هذا على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة مجموعة العشرة الافريقية حول إصلاح مجلس الأمن.

وقد خصصت هذه الاتصالات حسب البيان “لتبادل الآراء حول الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط المقرر عقده آخر هذا الشهر ببرشلونة”.

كما أكدت المحادثات على “تجانس مواقف الدول بخصوص هذا الاجتماع الذي ينعقد في سياق تواصل الاعتداء الصهيوني الغاشم على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالخصوص في قطاع غزة المحاصر”.

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