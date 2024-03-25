عطاف يتحادث هاتفيا مع نظيره الأمريكي حول مشروع القرار الجديد لوقف إطلاق النار في غزة

قبيل التصويت على مشروع القرار المقدّم من قبل الأعضاء غير الدائمين

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية أنتوني بلينكن.

حيث تبادل الوزيران وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة. مع التركيز بصفة خاصة على المفاوضات الجارية بشأن مشروع قرار جديد بمجلس الأمن، لوقف إطلاق النار في القطاع.

ويهدف القرار المقدّم من قبل مجموعة الأعضاء الـ10 غير الدائمين المجلس، بموجب مبادرة جزائرية، إلى إقرار وقف فوري ومستدام وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.