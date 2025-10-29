عطاف يتحادث هاتفيا مع نظيره الباكستاني

أجرى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف يوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية لجمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار.

وشكّل الاتصال، حسب ما ذكره بيان للخارجية الجزائرية، فرصة لتناول “واقع العلاقات الجزائرية الباكستانية. وبحث سُبل إضفاء المزيد من الحركية عليها”.

كما أكّد الطرفان على “ضرورة مواصلة التنسيق البيني بمجلس الأمن الأممي. وناقشا أهم المسائل المدرجة هذا الشهر على جدول أعمال هذه الهيئة”.

وفي وقت سابق من اليوم، تحادث وزير الدولة أيضا مع نظيره الصيني وانغ يي. حول “أبرز القضايا المطروحة هذا الشهر على جدول أعمال مجلس الأمن. وفي مُقدّمتها قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية”.