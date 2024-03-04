عطاف يتحادث هاتفيا مع نظيره البريطاني

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، الاثنين، مكالمة هاتفية من نظيره البريطاني، اللورد دافيد كامرون، في إطار المشاورات المنتظمة بين الجزائر والمملكة المتحدة حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الوضع الإنساني في غزة.

وأفاد بيان للخارجية، الاثنين، أن الطرفين ثمَّنا مستوى الحوار والتشاور السياسي بين البلدين، لاسيما التنسيق بين بعثتيهما الدائمتين بمجلس الأمن حول الوضع في فلسطين واتفقا على مواصلة الجهود لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار والتكفل بالوضع الإنساني في غزة وضمان وصول المساعدات إلى سكانها.

كما تناولا المساعي الرامية إلى انضمام فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة كخطوة عملية في مسار تجسيد حل الدولتين، طبقا لقرارات منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقد جدّد أحمد عطاف، بهذه المناسبة، الدعوة إلى نظيره البريطاني للقيام بزيارة رسمية إلى الجزائر لتعميق المشاورات وتوسيع مجالات التعاون والشراكة الثنائية بين البلدين.