-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

عطاف يتحادث هاتفيا مع نظيره البلجيكي

الشروق أونلاين
  • 482
  • 0
عطاف يتحادث هاتفيا مع نظيره البلجيكي
ح.م
عطاف ونظيره البلجيكي

تلقى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف مساء الخميس، مكالمة هاتفية من نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي لمملكة بلجيكا ماكسيم بريفو.

وسمح الاتصال، حسب ما ذكره بيان للخارجية الجزائرية، باستعراض التقدّم المحرز على درب تجسيد القرارات التي تم اتخاذها سويا، خلال الزيارة التي قام بها الوزير البلجيكي إلى الجزائر شهر جويلية الماضي.

وتهدف هذه القرارات إلى “إضفاء حركية جديدة على التعاون الثنائي”، يضيف البيان. مشيرا إلى “تناول الوزيرين التحضيرات الجارية بخصوص عقد الاستحقاقات الثنائية المقبلة”.

وخلال زيارته الرسمية السابقة إلى الجزائر، اتفاق وزير الخارجية البلجيكي مع وزير الدولة عطاف على “تشجيع التفاعل بين أوساط الأعمال في البلدين، بغية انتهاز فرص الشراكة الممكنة في الميادين الاقتصادية، على غرار:

  • الطاقات المتجددة،
  • والنقل،
  • والمناجم،
  • والصناعات الغذائية
  • والمنتجات الصيدلانية”.

كما تطرق الوزيران إلى “علاقات الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وإلى الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والتنمية المستدامة في الفضاء الأورو-متوسطي”.

مقالات ذات صلة
تحذير من استهلاك مياه ثلاث منابع بهذه الولاية

تحذير من استهلاك مياه ثلاث منابع بهذه الولاية

عدد الهكتارات الغابية في الجزائر.. مسؤولة فلاحية تكشف

عدد الهكتارات الغابية في الجزائر.. مسؤولة فلاحية تكشف

بالفيديو.. توقيف “هشام الوهراني” في الشلف

بالفيديو.. توقيف “هشام الوهراني” في الشلف

وزير الداخلية الفرنسي الجديد يتقرب من الجزائر

وزير الداخلية الفرنسي الجديد يتقرب من الجزائر

الجزائر ترافع للالتزام بالقانون الدولي في مواجهة الكيان الصهيوني 

الجزائر ترافع للالتزام بالقانون الدولي في مواجهة الكيان الصهيوني 

سعيود يكشف ملامح ميزانية 2026 وإصلاحات شاملة للقطاع

سعيود يكشف ملامح ميزانية 2026 وإصلاحات شاملة للقطاع

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد