عطاف يتحادث هاتفيا مع نظيره البلجيكي

تلقى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف مساء الخميس، مكالمة هاتفية من نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي لمملكة بلجيكا ماكسيم بريفو.

وسمح الاتصال، حسب ما ذكره بيان للخارجية الجزائرية، باستعراض التقدّم المحرز على درب تجسيد القرارات التي تم اتخاذها سويا، خلال الزيارة التي قام بها الوزير البلجيكي إلى الجزائر شهر جويلية الماضي.

وتهدف هذه القرارات إلى “إضفاء حركية جديدة على التعاون الثنائي”، يضيف البيان. مشيرا إلى “تناول الوزيرين التحضيرات الجارية بخصوص عقد الاستحقاقات الثنائية المقبلة”.

وخلال زيارته الرسمية السابقة إلى الجزائر، اتفاق وزير الخارجية البلجيكي مع وزير الدولة عطاف على “تشجيع التفاعل بين أوساط الأعمال في البلدين، بغية انتهاز فرص الشراكة الممكنة في الميادين الاقتصادية، على غرار:

الطاقات المتجددة،

والنقل،

والمناجم،

والصناعات الغذائية

والمنتجات الصيدلانية”.

كما تطرق الوزيران إلى “علاقات الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وإلى الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والتنمية المستدامة في الفضاء الأورو-متوسطي”.