"في إطار تقاليد التشاور المنتظم بين الوزيرين"

عطاف يتحادث هاتفيا مع نظيره الروسي

عطاف ولافروف

أجرى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف مساء الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

ويُدرج الاتصال، حسب ما ذكره بيان للخارجية الجزائرية، في إطار “تقاليد التشاور المنتظم بين الوزيرين، حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. على ضوء ما يجمع البلدين من شراكة استراتيجية وطيدة”.

وفي هذا الصدد، تبادل الوزيران “الرؤى بشأن أبرز المسائل المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن. خلال رئاسة روسيا لهذه الهيئة الأممية المركزية”.

“وفي مقدمتها قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. التي ينتظر أن يصدر قرار بشأنها قبل نهاية الشهر”، يضيف البيان.

