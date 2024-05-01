عطاف يتحادث هاتفيا مع نظيره العماني

تلقى وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف اتصالا هاتفيا من وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي.

وأفاد بيان لوزراة الخارجية، الثلاثاء، أن الطرفين تطرقا إلى علاقات الأخوة والتعاون المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وجاء في البيان: “تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف, اليوم, اتصالا هاتفيا من أخيه وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة, حيث تطرق الطرفان إلى علاقات الأخوة الراسخة والتعاون المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة”.

كما استعرض الوزيران في ذات السياق “القضايا العربية ذات الاهتمام المتقاسم والانشغال المشترك”.