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الجزائر

عطاف يتلقى اتصالا من كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية بشأن غزة

الشروق أونلاين
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عطاف يتلقى اتصالا من كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية بشأن غزة

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، مساء الإثنين، اتصالا هاتفيا من كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية، السيد أنتوني بلينكن.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية فقد تمحورت المباحثات بين الوزيرين حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه تم التركيز بشكل خاص على المناقشات الجارية بمجلس الأمن بشأن آفاق انضمام فلسطين كدولة كاملة العضوية في منظمة الأمم المتحدة.

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