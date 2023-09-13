عطاف يتلقى اتصالا من نظيره الإيطالي.. وهذا ما دار بينهما

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الأربعاء، مكالمة هاتفية من نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني، تناولا فيها الوضع الراهن في منطقة الساحل.

وأبلغ عطاف نظيره الإيطالي، وفق بيان للخارجية، “بردود الفعل المشجّعة التي لازالت تتلقّاها مبادرة الرئيس تبون، من أجل تسوية سياسية للأزمة في النيجر”.

“وقد جدّد الوزير الإيطالي دعم بلاده لإيجاد حلّ سياسي لهذه الأزمة. مؤكدا بصفة خاصة على دعمه لفكرة تنظيم ندوة دولية حول التنمية في منطقة الساحل”.

كما تطرقت المحادثات بين الطرفين، إلى “الوضع المتدهور في مالي. حيث حيث تطابقت وجهات نظر البلدين، حول ضرورة العودة السريعة لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر”.

وفي الختام، تبادل الوزيران الآراء والتحاليل بخصوص “حركة الهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط”، يضيف البيان.