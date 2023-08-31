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الجزائر
حول مبادرة الرئيس تبون لحل الأزمة في النيجر..

عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من مساعدة كاتب الدولة الأمريكي

الشروق أونلاين
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عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من مساعدة كاتب الدولة الأمريكي

تلقي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، الخميس، مكالمة هاتفية من مساعدة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بالشؤون الإفريقية مولي في، حول تطورات الأزمة في النيجر.

وخصصت هذه المكالمة حسب بيان الخارجية الجزائرية “لاستعراض تطورات الأزمة في جمهورية النيجر وآفاق تعزيز التعاون والتنسيق بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية”.

“للمساهمة في ترقية وتفعيل حل سياسي لها وذلك على ضوء المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”، يضيف البيان

وأطلع الوزير عطاف مساعدة كاتب الدولة الأمريكي على “العناصر الرئيسية لهذه المبادرة، وعلى ما تحمله من تصور شامل لحل الأزمة في النيجر بمختلف أبعادها”

“ضمن مقاربة تشاركية تشجع مساهمة جميع الأطراف الراغبة بذلك سواء على المستوى الداخلي في النيجر، أو على المستويين الإقليمي والدولي”، حسب البيان.

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