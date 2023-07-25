عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيرته التنزانية

تلقى وزير الخارجية، أحمد عطاف، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من نظيرته التنزانية، سترجومينا تاكس قدمت خلاله تعازيها للجزائر في ضحايا حرائق الغابات.

وحسب بيان للخارجية، فقد عزت الوزيرة التنزانية الجزائر في ضحايا حرائق الغابات التي تشهدها البلاد، كما أكدت تضامن بلادها ووقوفها إلى جانب الجزائر في هذا الظرف الصعب والأليم.

من جهة أخرى، استعرض الطرفان سبل تعزيز العلاقات الجزائرية-التنزانية في أفق الاستحقاقات الثنائية المستقبلية لاسيما الدورة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة المزمع عقدها بالجزائر مطلع الشهر المقبل.

كما أكدا رئيسا دبلوماسية البلدين على ضرورة مواصلة الجهود وتكثيفها لضمان نجاح هذا الموعد الهام وتحقيق الأهداف المرجوة منه على مختلف الأصعدة.