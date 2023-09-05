عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني

حوار استراتيجي "جزائري-بريطاني" في نوفمبر بلندن..

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، الثلاثاء، اتصالا هاتفياً من وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اللورد طارق أحمد.

وقد استعرض الطرفان حسب بيان الخارجية “علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين، لا سيما في أفق انضمام الجزائر لمجلس الأمن كعضو غير دائم ابتداءً من العام المقبل”.

بالإضافة إلى “التحضير للدورة المقبلة للحوار الاستراتيجي الجزائري-البريطاني المزمع عقدها شهر نوفمبر القادم بلندن”.

وتبادلا عطاف وطارق أحمد “وجهات النظر والتحاليل حول تطورات الأزمة في النيجر على ضوء مبادرة الحل السياسي التي تقدم بها الرئيس عبد المجيد تبون”.

وتطرقا الوزيران “إلى التحديات التي تواجه مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر”، حسب البيان.