عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكويتي

تلقى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف يوم الأربعاء، مكالمة هاتفية من نظيره الكويتي عبد الله علي اليحيا.

وشكّل الاتصال بين الوزيرين، حسب ما ذكره بيان للخارجية الجزائرية، “فرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين الجزائر والكويت”.

حيث تناولت المحادثات بين الجانبين “آفاق مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية وتعزيزها، تجسيدا للتوجيهات السامية لقائدي البلدين الشقيقين”.

“الوزيران تناولا أيضا، بالتشاور والتنسيق، التطورات الأخيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي”، يضيف البيان.