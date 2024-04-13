عطاف يتلقى مكالمة من نظيرَيه الفنزويلي والرواندي

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم السبت 13 أفريل، مكالمة هاتفية من قبل نظيرَيه الفنزويلي والرواندي.

وحسب ما أفادت به وزارة الخارجية في بيان، فقد شكلت المكالمة الهاتفية التي تلقاها الوزير عطاف من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية رواندا، فانسنت بيروتا “فرصة لمواصلة المشاورات السياسية التي تمت مؤخراً بين الوزيرين بالعاصمة الرواندية كيغالي، حيث ثمن الوزير بيروتا مشاركة الجزائر في مراسم إحياء الذكرى الثلاثين لمجازر الإبادة الجماعية التي تعرضت لها بلاده سنة 1994″.

فانسنت بيروتا نوه “برسالة التضامن التي بعث بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى نظيره الرواندي، السيد بول كاغامي، بهذه المناسبة. كما تطرق الطرفان إلى الاستحقاقات المقبلة على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.”

أما تلك المكالمة التي تلقاها الوزير عطاف من قبل وزير السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية بجمهورية فنزويلا البوليفارية، إيفان جيل بينتو، فكانت مناسبة سمحت للوزيرين تناول “بالتشاور والتنسيق عددا من المسائل الإقليمية التي تهم البلدين والتي يتم مناقشتها على مستوى مجلس الأمن الأممي.”