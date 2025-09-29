-- -- -- / -- -- --
الجزائر

عطاف: يجب “وضع حد نهائي للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي”

الشروق أونلاين
لقطة شاشة.
أحمد عطاف.

شدد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، في كلمة الجزائر، التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الإثنين، 29 سبتمبر، على ضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا.

وذكر عطاف أن الأزمة الليبية تتعمق وتتعقد يوما بعد يوم، في ظل فتور الاهتمام الدولي بها، وغياب أي أُفق فعلي للتسوية السلمية المنشودة لها.

ولفت أنه “بعد أربعة عشر عاما من نشوب هذه الأزمة، لا يزال هذا البلد الشقيق أسير الانقسامات التي تذكيها، وتغذيها، وتستثمر فيها التدخلات الأجنبية، وفق مخططات لا تمت بصلة لخير ليبيا، ولا لأمنها واستقرارها.”

ليشدد على أنه “لو كان الأمر بين أيدي الليبيين، وأيدي الليبيين وَحدهم، لكانوا توصلوا إلى واد الخلافات بينهم وشق الطريق نحو إنهاء هذه الأزمة منذ أمد طويل.”

كما دعا عطاف إلى ضرورة وضع حد نهائي للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي “حتى يتمكن هذا الشعب الأبي من تضميد جراحه، ولم شمله، واستعادة الوحدة بين أبنائه”، ليضيف “إذاك وإذاك فقط، نكون قد مهدنا الدرب واسعا أمام تسوية توافقية قائمة على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، يختار عبرها الليبيون ممثليهم ممن يؤمنون ويلتزمون بالمشروع الوطني الليبي الجامع.”

