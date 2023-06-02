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الجزائر

عطاف يجتمع مع مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

الشروق أونلاين
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عطاف يجتمع مع مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة
ح.م
جانب من اللقاء

أجرى وزير الخارجية، أحمد عطاف، محادثات مع مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أخيم شتاينر، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ووفقا لبيان صادر، الجمعة, عن الوزارة “استعرض الطرفان واقع التعاون بين الجزائر والبرنامج الانمائي الأممي وآفاق تعزيزه على ضوء الأولويات التي حددتها الجزائر في مجال التنمية الوطنية”.

كما تبادلا الطرفان الأفكار حول سبل وامكانيات التعاون بين الطرفين في دعم مشاريع التنمية الاقتصادية في دول الجوار، لاسيما في الساحل الافريقي. يضيف البيان.

من جانب آخر  “تم التطرق إلى موضوع الانتقال الطاقوي والآفاق الواعدة للجزائر في هذا المجال، لا سيما في ظل المؤهلات والقدرات التي تمتلكها بلادنا والتزام رئيس الجمهورية بتكريس التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة بشكل مستدام”.

وفي الختام، وجه عطاف دعوة لأخيم شتاينر للقيام بزيارة إلى الجزائر، من أجل “مواصلة محادثاتهما واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين الجزائر والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة”، وفقا لذات البيان.

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