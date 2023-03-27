عطاف يجدد تضامن الجزائر الدائم مع السودان

تلقّى وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا من نظيره السوداني علي الصادق علي، جدد فيه تضامن الجزائر الدائم مع السودان وكل ما يدعم أمنه واستقراره.

وأفاد بيان للخارجية، الاثنين، أن الطرفين تباحثا سبل التشاور والتنسيق حول مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الاقليمي. كما شكل الاتصال فرصة للوزير علي الصادق علي لتقديم تهانيه للوزير أحمد عطاف بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية.

وأضاف البيان أن الوزيرين أعربا عن اعتزازهما بعلاقات الأخوة والتعاون والتضامن التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين مؤكدين تطلعهما للعمل سويا نحو استكشاف الآفاق الواعدة للتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية بما يعود بالنفع على الجانبين.

كما جدد الوزير عطاف بهذه المناسبة تضامن الجزائر الدائم مع السودان الشقيق في كل ما يدعم أمنه واستقراره ويضمن استعادة مكانته الطبيعية في المنظمة القارية.

وفيما يخص التنسيق السياسي، تبادل رئيسا دبلوماسية البلدين الرؤى حول عدد من الملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما جددا التأكيد على أهمية إصلاح وتعزيز العمل العربي المشترك حفاظا على الأمن القومي العربي بكافة أبعاده.