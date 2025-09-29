عطاف يجدد دعوة الجزائر لتمكين فلسطين من العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

قال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، في كلمة الجزائر، التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الإثنين، 29 سبتمبر، إن القضية الفلسطينية تواجه أعظم خطر في تاريخها.

وذكر عطاف أن عمر القضية الفلسطينية يناهز عمر المنظمة الأممية “والجوهر القانوني لهذه القضية متجذر في مبادئ الميثاق الأممي، وتاريخ هذه القضية محفوظ في أكثر من ألف (1000) قرار ثبت أصولها وأكد أحقيتها وشرعيتها، منها أكثر من 900 قرارٍ تَبَنَّتْه الجمعية العامة وما يناهز 100 قرار تبنّاه مجلس الأمن”.

ليحذر من أن القضية الفلسطينية تواجه اليوم الخطر الأعظم في تاريخها “ألا وهو خَطَرُ محوها من الوجود، عبر ضم الأرض، وتهجير الشعب، وتضييق الخناق على المؤسسات الشرعية التي تُجَسِّدُهَا، وكذا القضاء على حل الدولتين المُتَوَافق عليه بشأنها.” وأضاف أن الخَطَر “لم يَعُدْ يَقِفُ عند أعتاب فلسطين، بعد أن صار الاحتلال الإسرائيلي يُجاهر بعزمه على إحياء وتفعيل ما يسميه بـ “مشروع إسرائيل الكبرى”.”

ليدعو المجموعة الدولية إلى تحمل المزيد من المسؤوليات التي لا تقبل التهرب أو التملص أو التخاذل إزاء هذه القضية، ومن أجل “تجنيب دول الجوار الفلسطيني لاسيما لبنان وسوريا ومصر والأردن، أهوال ما يتوعدها به المشروع الإسرائيلي التوسعي من تهديدات وأخطار”.

وذكر عطاف بضرورة “السعي للحفاظ على مقومات وركائز حل الدولتين والإسراع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.”

عطاف وبعد أن ثمن زخم الاعترافات الدبلوماسية بدولة فلسطين، جدد الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون لتمكين هذه الدولة من العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وقال “العالم بأسره يجب أن يُدرك أن قيام الدولة الفلسطينية ليس خياراً بل حتمية مؤكدة، وليس منه بل حق أصيل ومتأصل وليس رجاء بل شرط أساسي لا غنى عنه ولا مفر منه لاستعادة الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط بأكملها.”