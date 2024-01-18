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بمحكمة العدل الدولية

عطاف يجدّد دعم الجزائر لدعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال

الشروق أونلاين
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عطاف يجدّد دعم الجزائر لدعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال
ح.م
جانب من اللقاء

جدّد وزير الخارجية أحمد عطاف يوم الخميس، دعم الجزائر التّام للدعوى التي تقدمت بها حكومة جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الاسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عطاف مع نظيرته من جنوب إفريقيا ناليدي باندور، على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الـ19 لحركة عدم الانحياز في أوغندا.

“وأجرى الوزير محادثات مطولة مع باندور. حيث اغتنم الطرفان هذه الفرصة، للتشاور والتنسيق حول عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك، على الصعيدين القاري والأممي”.

ورفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، لإدانتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية في عدوانها على قطاع غزة.

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