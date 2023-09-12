عطاف يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس المجلس الليبي

إعصار دانيال..

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا محمد يونس المنفي.

وجدّد عطاف لرئيس المجلس الرئاسي الليبي وفق بيان الخارجية “التعازي الخالصة باسم الجزائر حكومة وشعبا على إثر الفيضانات المدمرة التي مسّت ليبيا الشقيقة”.

وأكد وزير الخارجية للمنفي “بأنّ الجزائر تتقاسم مع ليبيا آلامها وأحزانها على إثر هذه الفاجعة التي خلفت عدداً كبيراً من الضحايا بين قتلى وجرحى ومفقودين”.

وعبر عطاف “عن استعداد الجزائر التام لمدّ الأشقاء في ليبيا بكافة أشكال الدّعم بغية المساهمة في التخفيف من وطأة هذا المصاب الجلل”.

وأكد للمنفي “أنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يتابع عن كثب وببالغ الاهتمام تداعيات هذه الكارثة الطبيعية وما خلفته من مآسي”.

“قد أسدى تعليماته للسلطات الجزائرية المختصة للقيام فوراً بإرسال المساعدات اللازمة للمناطق المنكوبة”.

وأعرب محمد يونس المنفي “عن عميق شكره وامتنانه للجزائر على هذه الهبة التضامنية، التي ليست بالغريبة على الجزائر وقيادتها التي طالما وقفت إلى جانب الشعب الليبي”.

“في كل الظروف والأوقات ترسيخاً لما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من عرى متينة وأواصر وثيقة للأخوة والتكاتف والتعاون وحسن الجوار”، يضيف البيان.

الجزائر تنظّم جسرا جويا لنقل المساعدات الإنسانية إلى ليبيا

قررت الجزائر يوم الثلاثاء إرسال مساعدات إنسانية استعجالية إلى ليبيا، عبر جسر جوي مُكوّن من 8 طائرات تابعة للجيش، بتوجيهات من الرئيس عبد المجيد تبون.

وهذا لإغاثة ضحايا السيول الناجمة على إعصار “دانيال” المتوسطي شرقي دولة ليبيا، ، حيث تشمل المساعدات مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم.