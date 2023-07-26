عطاف يجري اتصالًا هاتفيا مع نظيره النيجيري

بتكليف من رئيس الجمهورية..

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، الأربعاء، اتصالًا هاتفيا مع نظيره النيجيري مسعودو حسومي، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجاء هذا الاتصال الهاتفي حسب بيان الخارجية الجزائرية حوّل “تطورات الأوضاع في جمهورية النيجر في أعقاب البيان الرسمي الذي أدانت فيه الجزائر بشدة محاولة الانقلاب التي تجري في هذا البلد الشقيق والجار”.

وطلب وزير الخارجية عطاف من نظيره النيجيري أنّ “ينقل إلى الرئيس محمد بازوم دعم وتضامن أخيه الرئيس تبون في هذه المحنة الصعبة التي تجتازها جمهورية النيجر الشقيقة”.

كما نقل الوزير عطاف تمنيات الرئيس تبون بأن “تتغلب جمهورية النيجر بسرعة على هذه المحنة وتعود بحزم وثبات إلى طريق الاستقرار السياسي والمؤسساتي”، يضيف البيان.