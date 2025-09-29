-- -- -- / -- -- --
الجزائر

عطاف يجري بنيويورك محادثات مع وزراء خارجية عدد من الدول الشقيقة والصديقة

الشروق أونلاين
  • 168
  • 0
وزارة الشؤون الخارجية (شبكات)
عطاف في لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون التنموي لجمهورية بوروندي، إدوارد بيزيمانا، 29 سبتمبر 2025.

أجرى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بنيويورك محادثات مع نظرائه وزراء خارجية عدد من الدول الشقيقة والصديقة من القارات الخمس وهي أوغندا، إريتريا، بوروندي، الهند، فنزويلا البوليفارية، بيلاروسيا، سلطنة بروناي دار السلام، وجمهورية المالديف.

ووفقا لما أفادت به وزارة الخارجية اليوم الإثنين، 29 سبتمبر، استعرض عطاف مع نظرائه من هذه الدول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الإقليمية والدولية والتعاون الاقتصادي.

