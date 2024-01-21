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الجزائر

عطاف يجري لقاءات ثنائية مع نظيريه التنزاني والفنزويلي

الشروق أونلاين
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عطاف يجري لقاءات ثنائية مع نظيريه التنزاني والفنزويلي

أجرى وزير الخارجية، أحمد عطاف، بالعاصمة الأوغندية، كامبالا، لقاءات ثنائية مع كل من جانيوري يوسف ماكامبا, وزير الخارجية والتعاون الشرق إفريقي في جمهورية تنزانيا المتحدة, ووزير خارجية فنزويلا، إيفان جيل بينتو.

وجاء ذلك، على هامش مشاركة عطاف, في أشغال القمة الـ 19 لحركة عدم الانحياز في إطار الوفد الذي يقوده الوزير الأول، نذير العرباوي, ممثلا لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون.

وقد اختتمت في وقت سابق، أشغال القمة التي عقدت على مدار يومين تحت شعار “تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك”.

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