عطاف يجري محادثات ثنائية مع العديد من نظرائه في نيويورك

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع العديد من نظرائه على هامش مشاركته في أشغال الشق الوزاري للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفاد بيان للوزارة، الجمعة أن الوزير عطاف أجرى محادثات ثنائية مع العديد من نظرائه، حيث التقى وزراء خارجية كل من إيطاليا والنمسا وفرنسا والسنغال ونيكاراغوا, على هامش مشاركته في أشغال الشق الوزاري للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة”.

كما اجتمع الوزير مع مستشار الأمن القومي لجمهورية نيجيريا الاتحادية، نوهو ريبادو, وكذا مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا, السيدة سفينيا شولتسه.

وأكد البيان أن هذه اللقاءات قد شكلت فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية التي تجمع الجزائر بهذه الدول وتبادل وجهات النظر حول أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة ومجلس الأمن.

في هذا الإطار, “تم التطرق بصفة خاصة إلى تدهور الأوضاع في منطقة الساحل وإلى الجهود التي تبذلها الجزائر لبلورة وتفعيل حلول سلمية للأزمات التي تهدد الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، لا سيما في كل من النيجر ومالي وليبيا, إلى جانب المقاربة التنموية التي تسعى بلادنا لترقيتها وحشد الدعم اللازم لها ضمن توجه يضمن معالجة مستدامة للتحديات المتزايدة التي تواجهها دول وشعوب هذا الفضاء الجغرافي.”