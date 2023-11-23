-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره من غينيا الاستوائية

الشروق أونلاين
  • 52
  • 0
عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره من غينيا الاستوائية
الأرشيف
وزير الخارجية أحمد عطاف

 أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع نظيره من غينيا الاستوائية، سيميون أويونو إيسونو أنغي.

وأفاد بيان للخارجية، أن اللقاء تم قبيل انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة مجموعة العشرة الافريقية حول إصلاح مجلس الأمن بمدينة أويالا.

وقد أكد الطرفان بهذه المناسبة على “أهمية انعقاد القمة الافريقية في ظل الظروف الدولية والاقليمية الراهنة والتي تسلط تداعياتها الضوء من جديد على وجاهة الموقف الافريقي المشترك المطالب بإصلاح مجلس الأمن وتصحيح الظلم التاريخي المفروض على القارة الافريقية”.

كما تطرقا  إلى علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها لاسيما في مجالي الطاقة والتكوين, واتفقا على “تعزيز الإطار القانوني للعلاقات الثنائية من خلال إبرام اتفاقية في المستقبل القريب حول تأسيس لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي”.

مقالات ذات صلة
بعد دعوة الجزائر.. الرئيس تبون يثمن الهبة الدولية لمقاضاة الكيان الصهيوني

بعد دعوة الجزائر.. الرئيس تبون يثمن الهبة الدولية لمقاضاة الكيان الصهيوني

رسميا.. التوصل إلى اتفاق هدنة بين الاحتلال وحماس وهذه تفاصيلها

رسميا.. التوصل إلى اتفاق هدنة بين الاحتلال وحماس وهذه تفاصيلها

بالفيديو.. الاحتلال يستهدف مقر جمعية البركة الجزائرية في غزة

بالفيديو.. الاحتلال يستهدف مقر جمعية البركة الجزائرية في غزة

حان الوقت لمحاسبة المسؤولين عن الإبادة في فلسطين

حان الوقت لمحاسبة المسؤولين عن الإبادة في فلسطين

الجزائر تريد شراكة اقتصادية “رابح – رابح” مع تركيا

الجزائر تريد شراكة اقتصادية “رابح – رابح” مع تركيا

الدرك: 3 طرق وطنية مغلقة بسبب تراكم الثلوج

الدرك: 3 طرق وطنية مغلقة بسبب تراكم الثلوج

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد