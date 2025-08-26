عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيريه الكويتي والإيراني بجدة

حول تطورات الأوضاع في غزة

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، يوم أمس الاثنين بجدة، محادثات ثنائية مع كل من وزير خارجية دولة الكويت، عبد الله علي اليحيا، ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن لقاء عطاف مع نظيره الكويتي على هامش مشاركته في أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قد شكّل فرصة لاستعراض مختلف جوانب العلاقات المتميزة التي تجمع بين الجزائر والكويت وآفاق الارتقاء بها إلى مستويات أسمى تتماشى مع الأهداف الطموحة التي سطرها قائدا البلدين.

كما جرى التشاور حول الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط، خصوصًا الوضع الإنساني الكارثي الذي يشهده قطاع غزة جراء تواصل العدوان والحصار المفروض عليه من قبل الاحتلال الصهيوني.

أما المحادثات مع وزير الخارجية الإيراني فقد خُصصت لتبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث جدد الطرفان التأكيد على ضرورة مواصلة حشد الجهود في إطار منظمة التعاون الإسلامي، للدفع بالمجتمع الدولي نحو وقف العدوان الصهيوني وإيجاد تسوية عادلة ونهائية للقضية الفلسطينية.