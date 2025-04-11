عطاف يجري محادثات مع نظرائه من كرواتيا وتشاد (فيديو)

جانب من لقاء الوزير عطاف مع نظيره التشادي، 11 افريل 2025.

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صبيحة اليوم الجمعة، 11 أفريل، بمدينة أنطاليا التركية، مُحادثات ثنائية مع نظراءه من كرواتيا وتشاد.

فقُبيل انطلاق أشغال الطبعة الرابعة لـ”منتدى أنطاليا الدبلوماسي”، أجرى الوزير عطاف مُحادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية كرواتيا، غوردان غرليتش رادمان.

كما تباحث الوزير عطاف في لقاء آخر مع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية تشاد، عبد الله صابر فضل، وفقا لما أفادت به الوزارة.