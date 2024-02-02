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الجزائر

عطاف يجري محادثات مع نظيره التونسي نبيل عمار

الشروق أونلاين
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عطاف يجري محادثات مع نظيره التونسي نبيل عمار
وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
أجرى الوزير عطاف محادثات ثنائية مع نظيره التونسي، مساء الجمعة 2 فيفري.

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع نظيره التونسي، نبيل عمار، حسب بيان لوزارة الخارجية.

عطاف، وفي إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الجمهورية التونسية الشقيقة بصفته مبعوثاً خاصاً للسيد رئيس الجمهورية، تحادث مساء اليوم الجمعة 2 فيفري، مع نبيل عمار، وتركزت المحادثات “حول علاقات الأخوة والتعاون الجزائرية-التونسية، حيث رحب الوزيران بالتطورات الايجابية التي تم تسجيلها خلال السنوات الأربع الماضية تحت التوجيهات السامية لقائدي البلدين الشقيقين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيد.” يقول البيان.

كما أشاد الطرفان خلال اللقاء “بالأهمية المتزايدة التي يحظى بها راهنا ملف تنمية وترقية المناطق الحدودية التي تشكل نقاط التلاقي والتلاحم الأولى والمباشرة بين الشعبين الشقيقين”.

اللقاء شكل أيضا، حسب ذات المصدر “فرصة لبحث تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي في منطقة الساحل الصحراوي، التي أكد بشأنها الوزيران على توافق تحاليل ومواقف البلدين، مع التشديد على حرصهما على مواصلة وتعزيز التنسيق على مختلف الأصعدة خدمة لأهداف السلم والأمن في المنطقة.”

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