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الجزائر

عطاف يجري محادثات مع نظيره الرواندي

الشروق أونلاين
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عطاف يجري محادثات مع نظيره الرواندي
ح.م
وزير الخارجية أحمد عطاف مع نظيره الرواندي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع نظيره الرواندي، فانسنت بيروتا.

وأفاد بيان للخارجية، الاثنين، أن اللقاء جرى على هامش مشاركة الوزير عطاف بصفته ممثلاً شخصياً لرئيس الجمهورية في أشغال منتدى الدوحة في يومها الثاني.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء سبل وآفاق تكثيف علاقات التعاون الثنائي في سياق اعتماد أجندة الاستحقاقات المقبلة، لاسيما فيما يخص عمل اللجنة المشتركة الجزائرية-الرواندية وأشغال لجنة المشاورات السياسية.

كما تبادلا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، وفي منطقة البحيرات الكبرى وكذا في منطقة الساحل الصحراوي.

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