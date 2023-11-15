عطاف يجري مشاورات ثنائية مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، فور وصوله إلى لندن، مشاورات ثنائية مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، اللورد طارق أحمد.

وأفاد بيان للوزارة أن هذه المشاورات تأتي تمهيداً لانعقاد الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري-البريطاني.

وقد استعرض الطرفان بهذه المناسبة عديد الجوانب المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية.