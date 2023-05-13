عطاف يحضّر لقمة “الـ77 + الصين” مع نظيره الكوبي

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اتصالا هاتفيا من نظيره الكوبي برونو إدواردو رودريغيز باريلا. للحديث حول تحضيرات قمة مجموعة “الصين +77″، التي تحتضنها بلاده سبتمبر المقبل.

وحسب بيان للوزارة، فقد قام الوزيران “بتقييم مدى تنفيذ القرارات والتوجيهات التي انبثقت عن المشاورات بين الرئيس تبون ونظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل. بمناسبة زيارة العمل والصداقة التي قام بها هذا الأخير الى الجزائر نوفمبر الماضي”.

كما تبادل الوزيران “وجهات النظر حول التحضير للاجتماعات الثنائية المقبلة. وكذلك حول القمة المقبلة لـ “مجموعة الـ 77 + الصين” التي ستعقد في هافانا يومي 15 و 16 سبتمبر المقبل”.

وتأسست مجموعة الـ 77 + الصين في عام 1964 من قبل 77 دولة نامية. وهي تضم حاليا 134 دولة، تعمل على دعم المصالح الاقتصادية لدول الجنوب.

..ويتحادث مع نظيره السوري

كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم السبت، اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري فيصل المقداد بمبادرة من هذا الأخير.

ويعقب هذا الاتصال محادثة الرئيس تبون مع نظيره السوري بشار الأسد في 8 ماي الجاري، حسب ما أشار إليه بيان للوزارة.

وقد سمح الاتصال “بمواصلة المشاورات بين الطرفين، حول النقاط الرئيسية المدرجة في جدول أعمال القمة المقبلة لجامعة الدول العربية في 19 ماي بالسعودية”.

وقد تلقّت سوريا دعوة رسمية من المملكة العربية السعودية، للمشاركة في الدورة المقبلة لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.