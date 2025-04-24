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الجزائر

عطاف يحل بالعاصمة الفنلندية هلسنكي

الشروق أونلاين
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عطاف يحل بالعاصمة الفنلندية هلسنكي

حل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء الأربعاء بهلسنكي، في زيارة رسمية إلى جمهورية فنلندا.

وأفاد بيان للوزارة أن هذه الزيارة جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتندرج في إطار “الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الحوار السياسي بين البلدين، وكذا إضفاء المزيد من الزخم على تعاونهما الثنائي, لاسيما في الميادين الاقتصادية”.

وخلال تواجده بهلسنكي، “سيعقد وزير الدولة, جلسة عمل مع وزيرة خارجية فنلندا، إيلينا فالتونان، كما ينتظر أن يتم استقباله من قبل السلطات العليا في هذا البلد الصديق”.

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