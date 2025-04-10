عطاف يحل بتركيا لتمثيل الجزائر في “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم، الخميس 10 أفريل، بمدينة أنطاليا التركية لتمثيل الجزائر في أشغال الطبعة الرابعة لـ”منتدى أنطاليا الدبلوماسي” المزمع افتتاحها يوم غد الجمعة.

ووفقا لما أفادت به الخارجية، ستعرف هذه الطبعة، التي تُعقد تحت شعار “استعادة دور الدبلوماسية في عالم مُقسم”، تنظيم ما لا يقل عن عشر ورشات لمناقشة العديد من القضايا والملفات الراهنة، والتي يُشارك فيها مسؤولون حكوميون وممثلو منظمات دولية وكذا شخصيات فاعلة في الحقلين الأكاديمي والإعلامي.

ومن المنتظر أن يجري الوزير عطاف مُحادثات ثنائية مع وزراء خارجية دول شقيقة وصديقة وشريكة، وكذا مع مسؤولي عدد من المنظمات الدولية على هامش أشغال المنتدى.