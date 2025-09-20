عطاف يحل بنيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

حل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بنيويورك، للمشاركة في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجاء في بيان للخارجية: “سيمثل السيد وزير الدولة الجزائر في النقاش العام للجمعية العامة المُبرمج من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، كما سيشارك في عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى بمجلس الأمن الأممي، وفي مقدمتها جلسة النقاش التي تمت برمجتها بطلب من الجزائر وعدد من الدول الاسلامية حول القضية الفلسطينية وكذا الاجتماع الذي دعت إليه جمهورية كوريا التي تترأس مجلس الأمن خلال شهر سبتمبر حول تأثير الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن الدوليين.”

وسيشارك وزير الدولة في الاجتماعات المبرمجة في إطار المجموعات الجيوسياسية التي تنتمي إليها بلادنا، على غرار جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز وكذا مجموعة ال77 والصين.

كما سيكون للوزير أحمد عطاف العديد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة والشريكة لبلادنا، وكذا مع عدد من مسؤولي الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.