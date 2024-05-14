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الجزائر

عطاف يحمل رسالة من الرئيس تبون إلى سلطان عُمان (فيديو)

الشروق أونلاين
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عطاف يحمل رسالة من الرئيس تبون إلى سلطان عُمان (فيديو)
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سلطان عُمان

بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، حلَّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف مساء الثلاثاء، بمسقط عاصمة سلطنة عُمان، حاملا رسالة خطية من الرئيس تبون إلى السلطان هيثم بن طارق.

وتأتي هذه الزيارة، حسب ما ذكره بيان لوزارة الخارجية، في إطار التواصل والتنسيق بين قائدي البلدين.

“تجسيدا لما يحذوهما من إرادة مشتركة، وطموح متبادل، لإضفاء حركية جديدة على علاقات الأخوة بين الجزائر وسلطنة عُمان”، يقول البيان.

فضلا عمّا “يجمع بينهما من رصيد تاريخي متميز، ومن روابط تفاهم وتعاون، سمتها التوافق السياسي البنّاء والشراكة الاقتصادية النافعة”.

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