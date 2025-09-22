عطاف يدعو إلى تعزيز الموقف الإفريقي المشترك لإصلاح مجلس الأمن (فيديو)

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، في أشغال الدورة السابعة لقمة لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن (C-10) المنعقدة بنيويورك،

وألقى الوزير كلمة أكد فيها التزام الجزائر بدعم الموقف الإفريقي المشترك الرامي إلى تصحيح “الظلم التاريخي” الذي طال القارة في تمثيلها داخل مجلس الأمن الدولي.

واستعرض عطاف، بمناسبة الذكرى العشرين لتوافق إيزولويني، ثلاث نجاحات رئيسية حققتها إفريقيا في مسارها: أولها توسع قاعدة الدعم الدولي لموقفها المشترك داخل الأمم المتحدة، ثانيها تكريس فهم عالمي للطابع المتميز للقضية الإفريقية باعتبارها تجسد الإرادة الجماعية لـ 55 دولة وتهدف إلى رفع الحيف التاريخي، أما النجاح الثالث فتمثل في إثبات استعداد إفريقيا لتحمل مسؤولياتها ضمن منظومة الأمن الجماعي عبر آلية الأعضاء الأفارقة الثلاث في مجلس الأمن (A3).

وأوضح الوزير أن هذه النجاحات، على أهميتها، لا تخفي التحديات المتبقية، لاسيما في ظل ما وصفه بحالة “الشلل شبه التام” التي يعيشها مجلس الأمن، وما يثيره ذلك من مخاوف ونداءات متزايدة لإيجاد حلول تحول دون تفاقم الأزمة.

وأكد عطاف أن التزامات القارة يجب أن تسير في مسارين متوازيين: داخليًا عبر الحفاظ على وحدة الصف الإفريقي التي اعتبرها “أعظم نقاط قوتنا”، وخارجيًا من خلال مواصلة الانخراط الكامل في المفاوضات الحكومية الدولية والتواصل مع مختلف الشركاء لكسب دعم أوسع لتطلعات إفريقيا العادلة.

وختم الوزير بالتأكيد على أن الوفاء للموقف الإفريقي المشترك يظل “السبيل الأوحد لضمان أن يكون لصوت إفريقيا وزن مؤثر في بناء نظام متعدد الأطراف أكثر فعالية وعدالة، قائم على مبادئ ومثل ميثاق الأمم المتحدة”.