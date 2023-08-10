عطاف يدعو الأمريكيين للاستثمار في تقنيات الزراعة الحديثة بالجزائر

دعا وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف المستثمرين الأمريكيين للاستثمار في تقنيات الزراعة الحديثة في جنوب الجزائر، لما يوفره هذا المجال من فرص غير مستغلة.

جاء ذلك في لقاء جمع عطاف يوم الخميس، مع رجال أعمال أمريكيين من أعضاء مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي، في ختام زيارة العمل التي يقوم بها إلى واشنطن.

وحسب ما ذكره بيان للوزارة، فقد قدّم الوزير عطاف أمام المشاركين في هذا الاجتماع “عرضاً مفصلاً حول الحركية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر، وأبرز المؤشرات التنموية التي تثبت التحسن الكبير للحالة الاقتصادية والمالية للبلاد”.

كما تطرق الوزير إلى “أبرز محاور السياسة الطموحة للجزائر، في مجال تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مناخ الأعمال”.

“وهي الاصلاحات التي أشادت بها الإدارة الأمريكية في تقرير نشر بتاريخ 26 جويلية 2023″، يشير بيان الخارجية.

وذكّر عطاف أن:

الجزائر تتمتع بمزايا فريدة، يوفرها موقعها الجغرافي الاستراتيجي. الذي جعل منها بوابة للوصول إلى الأسواق المجاورة في إفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا. مؤكداً أن هذه المزايا قد تم توظيفها وتعزيزها عبر اتفاقيات التجارة الحرّة، التي وقعتها بلادنا مع كل من إفريقيا والاتحاد الأوروبي والعالم العربي.

وفي ذات السياق، أشار وزير الخارجية إلى “المشاريع الهيكلية الكبرى التي أطلقتها الجزائر لتقوية البنى التحتية التي تربطها بالدول المجاورة، من موانئ وطرقات وسكك حديدية. فضلاً عن تعزيز خدمات النقل البري والبحري والجوي”.

عطاف: الجزائر تحوز على إمكانيات هائلة في مجال الطاقات المتجددة

وبالنظر لكون الشراكة بين البلدين، تنصب بشكل رئيسي على مجال الطاقة. الذي يستقطب 90 بالمئة من الاستثمارات الأمريكية، أكد عطاف أن “مستقبلا واعدا” ينتظر التعاون الثنائي في هذا المجال.

“فالجزائر تحوز على احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، وإمكانيات هائلة في مجال الطاقات المتجددة، من جهة. ومن جهة أخرى، لكون الولايات المتحدة قوة تكنولوجية واقتصادية”، يقول عطاف.

كما شدد الوزير على “ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي. لاسيما ما يتعلق باستغلال الموارد الأخرى التي تحوز عليها بلادنا، مثل الفولاذ والزنك والفوسفات وغيرها من الموارد النادرة”.

وفي ذات السياق، أكد عطاف أن: