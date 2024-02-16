عطاف يدعو لتعبئة جهود مختلف الأطراف الدولية لدعم مسار السلام جنوب السودان

الوزير عطاف أثناء كلمته في الإجتماع الوزاري للجنة الاتحاد الإفريقي المصغرة المعنية بالأوضاع في جمهورية جنوب السودان، 16 فيفري 2024، أديس أبابا.

دعا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، إلى تعبئة جهود مختلف الأطراف الدولية الفاعلة من أجل دعم مسار السلام في جنوب السودان، هذا خلال كلمته اليوم الجمعة، 16 فيفري بأديس أبابا.

حسب ما أفادت به الوزارة في بيان، عطاف وخلال اجتماع وزاري للجنة الاتحاد الإفريقي المصغرة المعنية بالأوضاع في جمهورية جنوب السودان، أكد على ضرورة تعزيز دور اللجنة وتكثيف أنشطتها في دعم الاستقرار بجنوب السودان، وذلك وفق مسارين اثنين.

وفي معرض حديثه عن المسار الأول، شدد عطاف على “ضرورة تحرك اللجنة تجاه الأطراف الداخلية بجنوب السودان بغرض تحسيسها بأهمية وجسامة المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها.”

أما فيما يخص المسار الثاني، فأشار وزير الشؤون الخارجية “إلى أهمية تعبئة جهود مختلف الأطراف الدولية الفاعلة وحملها على تجديد دعمها لمسار السلام في جنوب السودان، خاصة وأنّ هذا البلد يشهد مرحلة حاسمة وحساسة تحسباً لتنظيم أول انتخابات في تاريخ هذا البلد الشقيق، وهي الانتخابات المقررة نهاية السنة الحالية. ”

كما أكد كذلك السيد الوزير خلال كلمته “استعداد الجزائر لدعم جمهورية جنوب السودان على درب تنظيم انتخابات تساهم في إنهاء الأزمة وتفتح المجال واسعاً لرفع مختلف التحديات التي يواجهها هذا البلد الشقيق بكل فعلية وفعالية.”

للإشارة فلجنة الاتحاد الإفريقي المصغرة المعنية بالأوضاع في جمهورية جنوب السودان (لجنة الخمسة)، هي لجنة تتمثل عهدتها في دعم أطراف الأزمة بهذا البلد الشقيق من أجل تجسيد تعهداتها بموجب اتفاق السلام الموقع في سبتمبر 2018.

وتتشكل هذه الجنة من خمسة دول تمثل المناطق الخمسة في القارة، وهي: الجزائر، نيجيريا، التشاد، رواندا، وجنوب افريقيا.