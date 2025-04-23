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عطاف يزور السويد

الشروق أونلاين
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عطاف يزور السويد

حل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء الثلاثاء بستوكهولم, في زيارة رسمية إلى مملكة السويد.

وأفاد بيان الخارجية، أن الزيارة جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون و”تندرج في إطار تجسيد حرص البلدين على إثراء العلاقات التاريخية التي تجمعهما, لاسيما عبر العمل على ترسيخ التوافقات السياسية القائمة بينهما حول أبرز القضايا الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

كما تأتي الزيارة ايضا في اطار “بحث آفاق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين بناء على الفرص التي تتيحها الإمكانيات والمزايا الاقتصادية التي يزخران بها”.

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