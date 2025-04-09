عطاف يزور تونس

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صبيحة الأربعاء، بتونس في زيارة رسمية.

وجاء في بيان للخارجية، أن هذه الزيارة تندرج في إطار الجهود المُشتركة الرامية إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الجزائر وتونس وبحث آفاق الرقي بها إلى أرحب المراتب المُتاحة، بما يتماشى مع أواصر الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي تجمع البلدين الشقيقين ويستجيب للأهداف الطموحة التي رسمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمعية أخيه الرئيس قيس سعيد.

وسيحظى الوزير أحمد عطاف خلال تواجده بتونس باستقبال من قبل الرئيس قيس سعيد وسيعقد جلسة عمل مع نظيره محمد علي النفطي.