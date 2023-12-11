عطاف يزور جناح الجزائر بمعرض إكسبو 2023 للبستنة في قطر

زار وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، يوم الإثنين، جناح الجزائر بمعرض إكسبو 2023 للبستنة الذي تستضيفه دولة قطر.

جاء ذلك على هامش مشاركته ممثلاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في منتدى الدوحة، حسب بيان الخارجية.

وطاف الوزير عطاف بمختلف أقسام الجناح الجزائري حيث “قدمت له شروحات عن محتوياته من صور الغطاء النباتي في بلادنا وما تعكسه من تقنيات الزراعة والبستنة والأساليب المستعملة لمكافحة ندرة المياه”.

“فضلاً عن عديد الأعمال الحرفية ومشاهد عن المعالم السياحية الوطنية”، يضيف البيان، حيث شكر الوزير “القائمين على الجناح وثمن عالياً جهودهم وتفانيهم في تقديم أصدق صورة معبرة عن الجزائر”.

كما هنأ عطاف “المسؤولين القطريين على النجاح الباهر الذي حققه هذا المعرض الدولي بتسليطه الضوء على أهمية التواصل والتعاون وتقاسم التجارب في السعي لتحقيق مستقبل مستدام للبشرية جمعاء”.

من جهته، قام عطاف بزيارة “جناح دولة فلسطين الشقيقة وطاف بمختلف أركانه تعبيرًا عن تضامن الجزائر الدائم ودعمها الثابت للأشقاء الفلسطينيين في وجه ما يتعرضون له من ظلم وعدوان”.