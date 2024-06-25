عطاف يزور صديق الثورة الجزائرية وزير الداخلية النمساوي الأسبق في فيينا (فيديو)

أدى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الثلاثاء، زيارة مجاملة لصديق الثورة الجزائرية ووزير الداخلية النمساوي الأسبق كارل بليخا.

الوزير عطاف عبّر لبليخا خلال هذه الزيارة، التي تأتي على هامش زيارته الرسمية التي يقوم بها إلى النمسا، عن بالغ العرفان نظير دعمه ووقوفه إلى جانب الثورة التحريرية.

“ويكرّس اللقاء تقاليد الوفاء التي تحرص الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على إسدائها لأحرار العالم. ممن ساندوا مسيرة كفاحها وانخرطوا في الدفاع عن عدالة قضيتها في وجه الاستعمار”.

كما ينتظر أن يعقد الوزير عطاف محادثات مع مسؤولي كل من:

مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة،

والوكالة الدولية للطاقة الذرية،

ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

أما على الصعيد الثنائي، فسيكون للوزير جلسة عمل مع نظيره النمساوي ألكسندر شالينبرغ، لدراسة سبل وآفاق تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.