-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

عطاف يستعرض جهود الجزائر للمساهمة في تحقيق الأمن الطاقوي إقليميا ودوليا

الشروق أونلاين
  • 48
  • 0
عطاف يستعرض جهود الجزائر للمساهمة في تحقيق الأمن الطاقوي إقليميا ودوليا
وزارة الشؤون الخارجية
الوزير أحمد عطاف أثناء مداخلته في جلسة نقاش رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول تنفيذ أهداف العشرية الأممية للطاقة المستدامة، أفريل 2024.

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، وفي ختام زيارة العمل التي يقوم بها إلى نيويورك، في جلسة نقاش رفيعة المستوى للجمعية العامة حول تنفيذ أهداف العشرية الأممية للطاقة المستدامة.

وقد شكلت الجلسة، حسب ما أفادت به وزارة الخارجية اليوم الجمعية 19 أفريل، فرصة لاستعراض تجربة الجزائر على الصعيد الوطني وكذا جهودها الرامية للمساهمة في تحقيق الأمن الطاقوي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الوزير أحمد عطاف أجرى كذلك، حسب ذات المصدر، لقاء ثنائيا مع نظيره السيراليوني، موسى تيموثي كابا، “حيث استعرض الطرفان الجهود المبذولة من الجانبين بُغية الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى أسمى المراتب والمستويات المنشودة، فضلا عن تعزيز التنسيق بين البلدين في إطار عضويتهما المتواصلة بـمجلس الأمن”.

كما تحادث كذلك الوزير أحمد عطاف مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وهذا “في إطار لقاء ثنائي تمحور حول متابعة تنفيذ نتائج المحادثات التي تمت مؤخرا بالجزائر بين الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي إلى جانب تطورات الأوضاع في قطاع غزة والمساعي المبذولة على مختلف المستويات نصرة للقضية الفلسطينية.”

مقالات ذات صلة
توقعات الطقس ليوم السبت: أمطار غزيرة وبرودة عبر هذه الولايات

توقعات الطقس ليوم السبت: أمطار غزيرة وبرودة عبر هذه الولايات

الأمن القانوني والقضائي ضروري لجذب المستثمرين

الأمن القانوني والقضائي ضروري لجذب المستثمرين

عطاف يلتقي نظيريه الأردني والبرازيلي

عطاف يلتقي نظيريه الأردني والبرازيلي

الرئـيس تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن (فيديو)

الرئـيس تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن (فيديو)

تنبيه: أمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات

تنبيه: أمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات

تراجع كبير لأسعار المواشي في الأسواق

تراجع كبير لأسعار المواشي في الأسواق

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد