عطاف يستعرض جهود الجزائر للمساهمة في تحقيق الأمن الطاقوي إقليميا ودوليا

الوزير أحمد عطاف أثناء مداخلته في جلسة نقاش رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول تنفيذ أهداف العشرية الأممية للطاقة المستدامة، أفريل 2024.

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، وفي ختام زيارة العمل التي يقوم بها إلى نيويورك، في جلسة نقاش رفيعة المستوى للجمعية العامة حول تنفيذ أهداف العشرية الأممية للطاقة المستدامة.

وقد شكلت الجلسة، حسب ما أفادت به وزارة الخارجية اليوم الجمعية 19 أفريل، فرصة لاستعراض تجربة الجزائر على الصعيد الوطني وكذا جهودها الرامية للمساهمة في تحقيق الأمن الطاقوي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الوزير أحمد عطاف أجرى كذلك، حسب ذات المصدر، لقاء ثنائيا مع نظيره السيراليوني، موسى تيموثي كابا، “حيث استعرض الطرفان الجهود المبذولة من الجانبين بُغية الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى أسمى المراتب والمستويات المنشودة، فضلا عن تعزيز التنسيق بين البلدين في إطار عضويتهما المتواصلة بـمجلس الأمن”.

كما تحادث كذلك الوزير أحمد عطاف مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وهذا “في إطار لقاء ثنائي تمحور حول متابعة تنفيذ نتائج المحادثات التي تمت مؤخرا بالجزائر بين الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي إلى جانب تطورات الأوضاع في قطاع غزة والمساعي المبذولة على مختلف المستويات نصرة للقضية الفلسطينية.”