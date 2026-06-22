عطاف يستعرض مع نظيره التونسي “الحركية المتميزة” التي تطبع العلاقات بين الجزائر وتونس

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي.

ووفقا لما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية، استعرض الوزيران خلال اللقاء الذي عقد اليوم الإثنين، 22 جوان “مختلف جوانب الحركية المتميزة التي تطبع العلاقات الثنائية، في إطار تنفيذ نتائج الدورة الـ 23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية، المنعقدة في ديسمبر 2025 بتونس، لاسيما في قطاعات التجارة والسياحة والنقل والطاقة، وكذا التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة.”

كما تبادلا وجهات النظر والتحاليل بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والأمن والتعاون في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وجرى اللقاء على هامش الاجتماع الوزاري العربي التشاوري، وأشغال استئناف الدورة العادية الخامسة والستين بعد المائة (165) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالعاصمة الأردنية عمان اليوم 22 الإثنين جوان.