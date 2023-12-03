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عطاف يستقبل الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي لجنوب افريقيا

الشروق أونلاين
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عطاف يستقبل الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي لجنوب افريقيا
عطاف والأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي لجنوب افريقيا

استعرض وزير الخارجية أحمد عطاف، يوم الأحد، واقع وآفاق العلاقات التي تربط بين الجزائر وجنوب إفريقيا، رفقة الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي لجنوب افريقيا فيكيل مبالولا. 

وأفاد بيان الخارجية الجزائرية أن الوزير عطاف استقبل “الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي لجنوب افريقيا. بمعية الوفد المرافق له في الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر”.

وأعرب الطرفان – حسب البيان – عن “اعتزازهما بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من رصيد ثوري ونضالي ثري وثمين صقل هوية البلدين”.

“ووحَّد مواقفهما في نصرة المظلومين وعزَّز من جهودهما المشتركة في إعلاء تطلعات القارة الافريقية على الساحة الدولية”. يضيف البيان ذاته.

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