عطاف يستقبل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الإثنين، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد حمال، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وتمحورت المحادثات بين الطرفين، حسب بيان للوزارة، حول “التحضيرات الجارية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر، شهر مارس المقبل”.

وفي هذا الإطار، شدد الجانبان على “ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بين الجزائر، بصفتها البلد المضيف، والأمانة العامة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. من أجل توفير كافة شروط نجاح هذا الموعد الدولي الهام”.

كما تم تأكيد “أهمية مواصلة الجهود لتحقيق مخرجات نوعية، تعكس الأهمية المتزايدة التي يكتسيها ملف الطاقة على الساحة العالمية، وتستجيب لتطلعات الدول الأعضاء”، يضيف البيان.