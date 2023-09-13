عطاف يستقبل المبعوث الشخصي لغوتيريش إلى الصحراء الغربية (فيديو)

ويؤكد دعم الجزائر التام لجهود الأمين العام للأمم المتحدة..

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، الأربعاء، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا.

وحلّ المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية بالجزائر في زيارة عمل، حسبما أفاد به بيان الخارجية الجزائرية.

وتندرج هذه الزيارة حسب البيان “في إطار الجولة التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام إلى المنطقة منذ بداية الشهر الحالي”.

و”تنقّل أولاً إلى الأراضي الصحراوية المحتلة وأجرى في مرحلة لاحقة مشاورات منفصلة مع طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو”.

“وفي ختام زيارته إلى الجزائر، من المنتظر أن يتوجّه إلى موريتانيا، باعتبار البلدين طرفين مراقبين في المسار الذي تقوده الأمم المتحدة”.

وأكد وزير الخارجية “دعم الجزائر التام للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية”.

وأعرب عطاف “عن تطلعه في أن تكلّل هذه المساعي بإعادة بعث مسار المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، دون شروط مسبقة وبحسن نيّة قصد التوصل إلى حل سياسي يصون حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.

كما نوّه الوزير عطاف “بثبات مجلس الأمن في اعتباره قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار تخضع معالجتها لتفعيل ركيزة من الركائز التي تقوم عليها المنظومة الأممية، ألا وهي حق الشعوب في تقرير المصير”.